В Кабардино-Балкарии хирурги удалили пациентке опухоль весом 26 килограммов

В Кабардино-Балкарии хирурги-онкологи удалили пациентке опухоль весом 26 килограммов

Хирурги онкологического диспансера минздрава Кабардино-Балкарии успешно провели операцию по удалению крупной опухоли. Соответствующий материал публикует местный портал «Вести КБР».

Согласно материалу, в течение длительного времени женщина 1965 года рождения не обследовалась, поскольку считала причиной увеличения живота свой лишний вес. Однако в ходе медицинского обследования выяснилось, что у пациентки образовалась опухоль весом 26 килограммов.

Известно, что успешное хирургические вмешательство провел хирург онколог-гинеколог Радмир Ахмеров. На данный момент жизни россиянки ничего не угрожает.

Ранее появилась информация о том, что в Набережных Челнах врачи спасли жизнь электрику из Судана, который прилетел в Россию, чтобы получить медицинскую помощь. Уточнялось, что Мохамед Аббас всю жизнь страдал от врожденного порока сердца, а именно — отклонения митрального клапана, но в 2021 году его самочувствие начало резко ухудшаться. Местные доктора не смогли помочь мужчине, поэтому ради хирургического вмешательства он отправился из Африки в Татарстан.