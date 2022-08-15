Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

Россия призвала Запад принудить Киев прекратить обстрелы Запорожской АЭС

МИД России осудил попытки Запада препятствовать миссии МАГАТЭ на Запорожской АЭС

Фото: РИА Новости

Министерство иностранных дел России призвало западные страны повлиять на Украину, чтобы принудить Киев прекратить обстрелы Запорожской АЭС. Об этом говорится в комментарии МИД на сайте ведомства.

Кроме того, МИД осудил попытки препятствовать миссии МАГАТЭ посетить атомную станцию. По мнению министерства, этому способствуют заявления Евросоюза «не по адресу», которые украинские власти воспринимают как «отмашку на то, чтобы создавать препятствия» для миссии.

Антон Похиляк
Обсудить
Последние новости
Путин рассказал о перспективном оружии России
Извлечен лед с пузырьками воздуха возрастом пять миллионов лет
Россия призвала Запад принудить Киев прекратить обстрелы Запорожской АЭС
Трихолог раскрыла вред от сна с маслом для волос на голове
Верховная Рада попросила наложить санкции на «Росатом»
Спрогнозировано закрытие десятков российских банков
Раскрыты сроки первого полета импортозамещенного Superjet
Диетолог назвала неожиданные полезные свойства напитка на основе чайного гриба
Росгвардия задержала 50 сторонников ВСУ и СБУ под Херсоном и в Запорожье
Политолог оценил привлекательность ДЭГ для молодежи
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.