Россия призвала Запад принудить Киев прекратить обстрелы Запорожской АЭС

МИД России осудил попытки Запада препятствовать миссии МАГАТЭ на Запорожской АЭС

Министерство иностранных дел России призвало западные страны повлиять на Украину, чтобы принудить Киев прекратить обстрелы Запорожской АЭС. Об этом говорится в комментарии МИД на сайте ведомства.

Кроме того, МИД осудил попытки препятствовать миссии МАГАТЭ посетить атомную станцию. По мнению министерства, этому способствуют заявления Евросоюза «не по адресу», которые украинские власти воспринимают как «отмашку на то, чтобы создавать препятствия» для миссии.