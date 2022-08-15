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В МИД России напомнили о военных преступлениях США в Афганистане

Посол России в Кабуле заявил, что США не смогут стереть свою вину за беды Афганистана

Фото: Mike Blake / Reuters

США никогда не смогут стереть свою вину за военные преступления и за беды Афганистана, и в будущем американцы должны будут заплатить «за битые горшки». О последствиях американской операции в стране напомнил посол МИД России в Кабуле Дмитрий Жирнов в интервью РИА Новости.

«Американцы унесли ноги. Но в головах простых афганцев они не могут стереть свою вину за беды Афганистана. Они должны платить за битые горшки. Эту мысль неоднократно проводил наш президент Владимир Владимирович Путин», — заявил посол.

Ранее представители посольства России в Афганистане назвали неприемлемым удержание США финансовых ресурсов Афганистана. Посольство России призвало администрацию президента Джо Байдена пересмотреть свое решение и освободить международные активы государства.

1 мая 2021 года начался официальный вывод войск США и стран Североатлантического альянса с афганских территорий. После этого обстановка в стране обострилась, активизировались силы «Талибана». 15 августа боевики объявили об установлении контроля на всей территории Афганистана. 31 августа весь иностранный контингент покинул республику.

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Виктория Кондратьева
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