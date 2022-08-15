Бастрыкин поручил возбудить дело после отравления в доме на юго-востоке Москвы

Бастрыкин поручил возбудить дело после отравления троих москвичей на юго-востоке столицы

Глава Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после отравления нескольких человек в доме на юго-востоке столицы. Об этом в понедельник, 15 августа, «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе СКР.

По данным следствия, дом, в котором жила семья, отключили от электричества. Эксперты не нашли там утечку бытового газа. «Ход исполнения данного поручения поставлен на контроль в центральном аппарате СК России», — отметили в ведомстве.

Об отравлении троих человек неизвестным веществом стало известно вечером 14 августа. Недомогание почувствовали несколько жильцов пятиэтажки на проспекте 40 лет Октября. Двоих женщин госпитализировали, сейчас их состояние стабилизировалось.

Ранее сообщалось, что основная версия отравления — скопление метана в канализации.