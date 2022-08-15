Следователи завели дело из-за отравления жильцов дома в Москве

СКР возбудил дело по факту отравления жильцов дома на юго-востоке Москвы, пострадали трое

Бастрыкин поручил возбудить дело после отравления в доме на юго-востоке Москвы

Начало событий в новости Бастрыкин поручил возбудить дело после отравления в доме на юго-востоке Москвы

В Москве следователи возбудили уголовное дело по факту отравления жильцов дома на юго-востоке столицы. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе московского управления Следственного комитета России (СКР).

Расследование ведется по статье 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»). В результате ЧП пострадали две женщины 1974 и 1995 годов рождения.

Ранее 15 августа глава СКР Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело в связи с отравлением людей. По данным следствия, дом, в котором жила семья, отключили от электричества. Эксперты не нашли там утечку бытового газа.

Об отравлении троих человек неизвестным веществом стало известно вечером 14 августа. Недомогание почувствовали несколько жильцов пятиэтажки на проспекте 40 лет Октября. Двух женщин госпитализировали, сейчас их состояние стабилизировалось: мать выписали из больницы, ее дочь медики также планируют отправить домой, сообщил агентству источник в правоохранительных органах.