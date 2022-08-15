Возможный рост цен на бензин в России оценили

Аналитик Митрахович заявил, что бензин в России может подорожать на несколько процентов

Бензин в России может подорожать на несколько процентов, считает главный эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета при правительстве России Станислав Митрахович. Он отметил, что на увеличение цены может повлиять как прекращение субсидирования железнодорожных перевозок бензина и дизеля, так и ряд других факторов. Ситуацию с ценами на топливо в стране специалист оценил в разговоре с «Лентой.ру».

Ранее о том, что российские регионы могут столкнуться с подорожанием бензина и дизеля из-за прекращения субсидирования железнодорожных перевозок топлива, заявил сенатор Юрий Федоров.

Другие факторы

Помимо железнодорожных перевозок на стоимость бензина может повлиять, например, вопрос оптимизации уровня работы нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ), предположил аналитик.

У нас оптимальный выход нефтепродуктов с заводов идет тогда, когда добыча масштабная. Если, например, мы вынуждены сократить добычу нефти, то и загрузка нефтеперерабатывающих заводов перестанет быть оптимальной — возможно сокращение производства популярных нефтепродуктов, в том числе и бензина, и это может быть одной из причин его подорожания Станислав Митрахович аналитик

Кроме того, по словам Митраховича, важно, насколько эффективно будут работать НПЗ с учетом возможности замещать некоторые импортные технологии и оборудование.

«Если мы говорим про биржу, независимые компании покупают нефть у крупных, которые владеют НПЗ, поэтому ситуация будет зависеть еще и от того, что будет с этим розничным бизнесом», — считает он.

Также на стоимости нефтепродуктов может сказаться инфляция, подчеркнул эксперт.

«А что будет с демпфером? Это часть нашей налоговой системы. Будут ли ее менять в пользу компаний или в пользу бюджета? Если в пользу бюджета, то компаниям придется компенсировать часть убытков, которые они понесут из-за реформы демпфера за счет внутреннего рынка», — подчеркнул Митрахович.

Но в любом случае бензин в России будет стоить намного меньше, чем в других странах мира, заключил он.

Ранее стало известно, что добыча нефти и конденсата в России в первые недели августа упала на 3 процента относительно июля, до 1,428 миллиона тонн в сутки.