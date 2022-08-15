В Совфеде предупредили о риске подорожания топлива в российских регионах

Сенатор Федоров заявил о риске подорожания бензина и дизеля в российских регионах

Сенатор Юрий Федоров заявил, что российские регионы могут столкнуться с подорожанием бензина и дизеля из-за прекращения субсидирования железнодорожных перевозок топлива. Об этом политик рассказал в беседе с «Известиями».

«Исчерпание финансирования перед осенне-зимним сезоном может привести к росту стоимости топлива. Необходимо выделить дополнительные средств на данную субсидию, особенно на фоне увеличения оптовых биржевых цен на топливо», — отметил он.

По словам Федорова, в случае отказа в выделении необходимых ресурсов на эти цели в Совете Федерации рассмотрят этот вопрос в период осенней парламентской сессии с представителями Минфина и Минэнерго.

С июня железнодорожные тарифы выросли на 11 процентов, затраты заправщиков на логистику увеличились. Об этом изданию рассказал глава Приморского топливного союза (входит в Российский топливный союз) Владимир Чирсков: «Если субсидии на перевозки не вернут, это поспособствует росту цен на АЗС».

2 августа биржевая цена на летнее дизельное топливо в европейской части России впервые поднялась выше 57 тысяч рублей за тонну, обновив исторический максимум. Прежний рекорд был поставлен 29 июля.

