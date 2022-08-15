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Российские военные поразили взвод артиллерийских орудий «Мста-Б» в ДНР

МО РФ заявило, что военные поразили взвод украинских артиллерийских орудий «Мста-Б» в ДНР

Фото: Кирилл Нортон / РИА Новости

Российским военным за прошедшие сутки удалось поразить взвод украинских артиллерийских орудий «Мста-Б» в районе Майорска Донецкой народной республики (ДНР). Об этом заявил журналистам официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков в понедельник, 15 августа.

Представитель ведомства отметил, что также были подавлены три взвода реактивных систем залпового огня «Град» в районах донецких населенных пунктов Звановка, Соледар, Зайцево.

Помимо этого, российской армии удалось подавить четыре артиллерийских взвода артиллерийских орудий «Гиацинт-Б» и три взвода гаубиц Д-30 в ДНР и Херсонской области.

В Минобороны добавили, что российская артиллерия уничтожила до 70 процентов одного из батальонов 66-й механизированной бригады Вооруженных сил Украины в ДНР.

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Анна Щербакова
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