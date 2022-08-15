Дом Мэрайи Кэри с девятью спальнями в Атланте ограбили

Дом певицы Мэрайи Кэри стоимостью 5,6 миллиона долларов в Атланте ограбили

Дом американской певицы Мэрайи Кэри стоимостью 5,6 миллиона долларов в Атланте, США, ограбили. Об этом сообщает DailyMail.

По информации издания, особняк с девятью спальнями и тринадцатью ванными комнатами был взломан 27 июля, когда исполнительница с возлюбленным отдыхали на своей вилле в Италии.

О том, что именно было украдено из дома артистки, правоохранительные органы не сообщают. Ограниченность в доступной информации, по словам полиции, связана с тем, что расследование взлома особняка еще продолжается, а подозреваемые устанавливаются.

9 августа, стало известно, что американского актера Эзру Миллера обвинили в краже со взломом в штате Вермонт. Согласно отчету полиции, 1 мая в 5:55 по местному времени актер проник в частный дом в Стэмфорде и украл несколько бутылок алкоголя.