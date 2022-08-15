Врач сравнила опасность гриппа и коронавируса

Врач Малинникова: вероятность тяжелого течения болезни при гриппе выше, чем при COVID-19

Вероятность тяжелого течения болезни при гриппе в настоящее время выше, чем при коронавирусной инфекции. Опасность гриппа и COVID-19 сравнила заведующая кафедрой вирусологии Российской медицинской академии непрерывного профессионального образования, доктор медицинских наук Елена Малинникова в беседе с РИА Новости.

По ее словам, не исключается и эпидемия гриппа. «Больше вероятность, что грипп будет протекать тяжелее, чем коронавирусная инфекция», — сообщила она.

Врач добавила, что сегодня Всемирная организация здравоохранения, сообщество вирусологов, бактериологов, а также инфекционистов предупреждают о скрытой опасности гриппа.

«Мы сейчас боимся, что изменится антигенная структура вируса, в основном это касается вируса H3N2, таким образом, что может быть эпидемия, [которая] связана именно с этим заболеванием», — добавила специалист.

В марте замдиректора по клинической работе Московского научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии имени Габричевского Роспотребнадзора, доктор медицинских наук Татьяна Руженцова перечислила смертельные последствия COVID-19. Так, она пояснила, что после коронавируса у людей часто возникают сердечные заболевания и добавила, что шансы тромботического осложнения после болезни возрастают в два-три раза, риск инфар­кта — на 63 процента, а инс­ульта — на 52 процента.

