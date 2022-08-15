Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

Врач сравнила опасность гриппа и коронавируса

Врач Малинникова: вероятность тяжелого течения болезни при гриппе выше, чем при COVID-19

Фото: Олег Харсеев / «Коммерсантъ»

Вероятность тяжелого течения болезни при гриппе в настоящее время выше, чем при коронавирусной инфекции. Опасность гриппа и COVID-19 сравнила заведующая кафедрой вирусологии Российской медицинской академии непрерывного профессионального образования, доктор медицинских наук Елена Малинникова в беседе с РИА Новости.

По ее словам, не исключается и эпидемия гриппа. «Больше вероятность, что грипп будет протекать тяжелее, чем коронавирусная инфекция», — сообщила она.

Врач добавила, что сегодня Всемирная организация здравоохранения, сообщество вирусологов, бактериологов, а также инфекционистов предупреждают о скрытой опасности гриппа.

«Мы сейчас боимся, что изменится антигенная структура вируса, в основном это касается вируса H3N2, таким образом, что может быть эпидемия, [которая] связана именно с этим заболеванием», — добавила специалист.

В марте замдиректора по клинической работе Московского научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии имени Габричевского Роспотребнадзора, доктор медицинских наук Татьяна Руженцова перечислила смертельные последствия COVID-19. Так, она пояснила, что после коронавируса у людей часто возникают сердечные заболевания и добавила, что шансы тромботического осложнения после болезни возрастают в два-три раза, риск инфар­кта — на 63 процента, а инс­ульта — на 52 процента.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Захарова предупредила США о возможном разрыве отношений
Число жертв взрыва в Ереване возросло до пяти
Аналитик сообщил о достижении потолка цен на газ в Европе
Глава СК поручил возбудить дело из-за осквернения мемориала в российском регионе
Трамп попросил вернуть изъятые ФБР секретные документы
Пушков назвал предстоящую зиму важным тестом для Германии
Пятеро россиян погибли при столкновении легковушки со скорой
Россияне вспомнили мечту детства советских девочек
Диетолог назвала суточную норму потребления меда
Российскую БМП «Манул» разработают с учетом опыта спецоперации
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.