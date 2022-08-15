Вирусолог оценил эпидемическую активность выявленного в России дельтакрона

Вирусолог Альтштейн: штамм дельтакрон не обладает высокой эпидемической активностью

Главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн оценил эпидемическую активность выявленного в России гибридного штамма коронавируса дельтакрона. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, дельтакрон, по всей вероятности, не обладает высокой эпидемической активностью, однако за ним следует наблюдать.

Специалист добавил, что оснований для того, чтобы говорить об особенной опасности гибрида и необходимости подготовки к защите от него, нет. «Вариантов [штаммов вируса] очень много, огромное количество вариантов. Видно, что из них вырываются вперед, становятся наиболее такими важными, очень немногочисленные», — сказал вирусолог.

11 августа Роспотребнадзор сообщил о выявлении в стране шести случаев заболевания штаммом COVID-19 дельтакрон. По информации службы, пять случаев заражения выявлены в Санкт-Петербурге, один — в Москве. Инфицированные россияне перенесли болезнь в легкой форме.

