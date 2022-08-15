Депутат ответил на планы Киева нанести удар по Крымскому мосту
Планы Киева нанести удар по Крымскому мосту являются безумием. Так на них ответил глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель, передает РИА Новости.
По словам депутата, подобные заявления убеждают в «безумии, которым страдают государственные чиновники на Украине и их кураторы». «Мечтать не вредно, но очень опасно», — подчеркнул Гемпель.
Он уточнил, что Вооруженные силы России (ВС РФ) в состоянии обеспечить как защиту моста, так и безопасность полуострова.
Ранее депутат Верховной Рады Украины Алексей Гончаренко заявил, что Киев на саммите НАТО в июне провел переговоры с министром обороны Великобритании Беном Уоллесом о плане уничтожения Крымского моста. Помимо этого, он опубликовал фотографию с переговоров, на которой, кроме него и главы британского Минобороны Уоллеса, запечатлен бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.