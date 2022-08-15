Депутат ответил на планы Киева нанести удар по Крымскому мосту

Депутат Гемпель назвал безумием планы Киева нанести удар по Крымскому мосту

Планы Киева нанести удар по Крымскому мосту являются безумием. Так на них ответил глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель, передает РИА Новости.

По словам депутата, подобные заявления убеждают в «безумии, которым страдают государственные чиновники на Украине и их кураторы». «Мечтать не вредно, но очень опасно», — подчеркнул Гемпель.

Он уточнил, что Вооруженные силы России (ВС РФ) в состоянии обеспечить как защиту моста, так и безопасность полуострова.

Ранее депутат Верховной Рады Украины Алексей Гончаренко заявил, что Киев на саммите НАТО в июне провел переговоры с министром обороны Великобритании Беном Уоллесом о плане уничтожения Крымского моста. Помимо этого, он опубликовал фотографию с переговоров, на которой, кроме него и главы британского Минобороны Уоллеса, запечатлен бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.