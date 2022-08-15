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Депутат ответил на планы Киева нанести удар по Крымскому мосту

Депутат Гемпель назвал безумием планы Киева нанести удар по Крымскому мосту

Фото: Виктор Коротаев / Коммерсантъ

Планы Киева нанести удар по Крымскому мосту являются безумием. Так на них ответил глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель, передает РИА Новости.

По словам депутата, подобные заявления убеждают в «безумии, которым страдают государственные чиновники на Украине и их кураторы». «Мечтать не вредно, но очень опасно», — подчеркнул Гемпель.

Он уточнил, что Вооруженные силы России (ВС РФ) в состоянии обеспечить как защиту моста, так и безопасность полуострова.

Ранее депутат Верховной Рады Украины Алексей Гончаренко заявил, что Киев на саммите НАТО в июне провел переговоры с министром обороны Великобритании Беном Уоллесом о плане уничтожения Крымского моста. Помимо этого, он опубликовал фотографию с переговоров, на которой, кроме него и главы британского Минобороны Уоллеса, запечатлен бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.

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Сергей Истомин
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