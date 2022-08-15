Москвичи бросились покупать недвижимость на популярном курорте

Skolkovo Realty: спрос на недвижимость в Дубае со стороны москвичей вырос в 2,5 раза

Спрос на недвижимость в Дубае со стороны москвичей значительно вырос. О том, что жители столицы практически бросились покупать жилье на популярном курорте, сообщается в исследовании компании Skolkovo Realty, которое есть в распоряжении «Ленты.ру».

По итогам первого полугодия 2022 года интерес москвичей к недвижимости в Дубае увеличился в 2,5 раза, или на 174,7 процента, относительно аналогичного периода 2021 года. Показатель достиг пика в марте 2022-го, когда увеличился на 337,9 процента по сравнению с мартом 2021-го.

Ключевым фактором при выборе недвижимости в Дубае москвичи считают стоимость объекта. Жители столицы также часто обращают внимание на расположение дома или квартиры и то, является ли жилье первичным или вторичным.

При этом в месячном выражении спрос на недвижимость в Дубае со стороны москвичей снизился. Ранее в августе сообщалось, что в июле жители столицы стали интересоваться объектами на курорте на 9,5 процента реже по сравнению с июнем. Показатель падает четвертый месяц подряд.

