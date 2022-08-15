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Слоны спасли упавшего в бассейн слоненка и попали на видео

NDTV: слоны бросились на помощь к тонущему слоненку и вытащили его из воды

В сеульском зоопарке два слона спасли тонущего в бассейне слоненка. Поизошедшее попало на видео, на которое обратило внимание NDTV.

На записи видно, как слониха со слоненком пьют воду из бассейна. Неожиданно детеныш падает в воду. На помощь к слонихе и слоненку бросился другой слон. Третий слон отчаянно пытается присоедиться к ним, но ему мешает забор.

Взрослые животные начинают вместе вытаскивать упавшего слоненка из воды. Тем временем тот изо всех сил пытается держать хобот над поверхностью бассейна, чтобы не захлебнуться. В конце концов слоны заходят в воду и вытаскивают детеныша на отмель.

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Видео с животными стало вирусным в соцсетях. С момента публикации запись набрала 670 тысяч просмотров и более 34 тысяч лайков. Тысячи пользователей поделились видео и оставили комментарии. «Какие они умные!» — написал один из них. «Вот как нужно защищать детей! Животные далеко опередили людей. Они видят угрозу и начинают действовать, в то время как люди сначала снимут видео и сделают фото», — заметил другой пользователь.

Ранее сообщалось, что слон в зоопарке Ла-Аврора города Гватемала, республика Гватемала, поднял тревогу и спас упавшую в бассейн тонущую антилопу. На сделанной очевидцами записи слышно, как встревоженный слон издает трубные звуки, призывая на помощь.

Алиса Дмитриева
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