Встревоженный слон в зоопарке спас тонущую антилопу и попал на видео

New York Post: слон в зоопарке поднял тревогу и спас упавшую в бассейн антилопу

Слон в зоопарке Ла-Аврора города Гватемала, республика Гватемала, поднял тревогу и спас упавшую в бассейн тонущую антилопу. Произошедшее попало на видео, на которое обратило внимание издание New York Post.

На сделанной очевидцами записи слышно, как встревоженный слон издает трубные звуки, зовя на помощь. Он стоит рядом с бассейном, в котором барахтается упавшая туда антилопа.

На помощь животному пришел смотритель зоопарка. Мужчина подплыл к антилопе и вытащил ее из воды. Наблюдавшие за спасением животного посетители начали аплодировать.

Ранее сообщалось, что в Индии экскаватор помог спасти слоненка, который увяз в трясине. После этого спасенный под ликующие крики зевак побежал к лесу, где его ждали другие слоны.

