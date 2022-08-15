Российский заключенный распространял фейки о спецоперации на Украине

В Пензе возбудили дело в отношении заключенного за фейки о Вооруженных силах России

В Пензе следователи возбудили в отношении 30-летнего заключенного за фейки о Вооруженных силах России (ВС РФ). Об этом в понедельник, 15 августа, сообщает «АиФ» со ссылкой пресс-службе УФСБ России по региону.

По данным ведомства, мужчина, отбывая наказание в исправительной колонии, настраивал других заключенных против российской армии, а также распространял недостоверную информацию о ходе спецоперации на Украине.

Специальная операция России в Донбассе началась 24 февраля. О ее проведении объявил президент России Владимир Путин. Действия страны стали ответом на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что защита республик — главная цель спецоперации.

