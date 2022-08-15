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Туристка забронировала роскошный отель и пожаловалась на птичий помет в номере

Британская туристка обнаружила птичий помет в номере роскошного отеля у Шервудского леса

Фото: Center Parcs

Британская туристка, которая отправилась в отпуск на популярный курорт, пожаловалась на птичий помет в номере отеля, а также на «отсутствие здравого смысла» у персонала. Об этом пишет Nottinghamshire Live.

По данным издания, 35-летняя Даниэла Спондер (Daniela Sponder) вместе с мужем и двумя детьми забронировали гостевой домик на роскошном курорте в графстве Ноттингемшир. Отель расположен в районе Шервудского леса, исторически связанного с легендами о Робин Гуде. Размещение на семь дней обошлось туристам в 1100 фунтов стерлингов (82 тысячи рублей).

Заселившись в номер, женщина обнаружила во внутреннем дворике птичий помет. Спондер обратилась в службу размещения с требованием сделать уборку, но ее просьбу проигнорировали — горничные пришли только после второй жалобы спустя сутки.

Однако после уборки путешественница осталась разочарована результатом. «Выбор чистящих средств был совершенно неадекватный. Как можно чистить хлоркой поверхность, на которой будет играть двухлетний ребенок?» — возмутилась британка.

Ранее в июле семья путешественников забронировала отель в Шотландии, заплатив 87 тысяч рублей за 10 дней, и пожаловалась на плесень и экскременты в номере. Так, вместо премиум-номера с верандой, который был обещан на сайте объекта размещения, туристов заселили в старые и грязные апартаменты.

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Мария Гейн
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