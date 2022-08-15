Путин выразил президенту Египта соболезнования в связи с пожаром в церкви

Глава России Путин выразил соболезнования лидеру Египта Сиси в связи с пожаром в церкви

Российский президент Владимир Путин выразил соболезнования главе Египта Абдельфаттаху Сиси в связи с пожаром в одной из церквей Каира. Текст телеграммы, направленной Сиси, опубликован на сайте Кремля.

Российский лидер обратился к египетскому коллеге как к другу и понадеялся на скорое выздоровление пострадавших. «Разделяем скорбь родных и близких погибших», — говорится в сообщении.

По данным Коптской православной церкви в Египте, возгорание произошло в одном из храмов в густонаселенном районе Имбаба во время собрания в воскресенье, 14 августа. В пожаре пострадали не менее 14 человек, еще 41 человек погиб. Полиция предполагает, что пожар спровоцировало короткое замыкание в электросети, однако точная причина еще не установлена.