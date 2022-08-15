Защита осужденной баскетболистки из США Грайнер подала жалобу на приговор

Защита осужденной на девять лет баскетболистки из США Грайнер подала жалобу на приговор

Защита американской баскетболистки Бриттни Грайнер, осужденной за контрабанду наркотиков, подала апелляционную жалобу на приговор суда. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на адвоката Марию Благоволину.

4 августа суд приговорил спортсменку из США к девяти годам колонии. Также девушку оштрафовали на один миллион рублей.

Судом установлено, что в вейпах, которые лежали в багаже и ручной клади Грайнер, находилось наркотическое вещество — масло каннабиса (гашишное масло) общей массой 0,702 грамма. В своем последнем слове осужденная заявила, что признала свою вину, но не желала нарушать российское законодательство, свой поступок она объяснила постковидным стрессом и попросила прощения у товарищей по команде, родителей и своей гражданской супруги.

17 февраля американку задержали в столичном аэропорту Шереметьево, куда она прилетела из Нью-Йорка. 5 марта она была арестована.

Грайнер выступала за екатеринбургский УГМК с 2015 года. Баскетболистка — двукратная олимпийская чемпионка и двукратная чемпионка мира в составе сборной США.