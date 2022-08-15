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Защита осужденной баскетболистки из США Грайнер подала жалобу на приговор

Защита осужденной на девять лет баскетболистки из США Грайнер подала жалобу на приговор

Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

Защита американской баскетболистки Бриттни Грайнер, осужденной за контрабанду наркотиков, подала апелляционную жалобу на приговор суда. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на адвоката Марию Благоволину.

4 августа суд приговорил спортсменку из США к девяти годам колонии. Также девушку оштрафовали на один миллион рублей.

Судом установлено, что в вейпах, которые лежали в багаже и ручной клади Грайнер, находилось наркотическое вещество — масло каннабиса (гашишное масло) общей массой 0,702 грамма. В своем последнем слове осужденная заявила, что признала свою вину, но не желала нарушать российское законодательство, свой поступок она объяснила постковидным стрессом и попросила прощения у товарищей по команде, родителей и своей гражданской супруги.

17 февраля американку задержали в столичном аэропорту Шереметьево, куда она прилетела из Нью-Йорка. 5 марта она была арестована.

Грайнер выступала за екатеринбургский УГМК с 2015 года. Баскетболистка — двукратная олимпийская чемпионка и двукратная чемпионка мира в составе сборной США.

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Елизавета Новикова
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