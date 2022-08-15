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Умерла актриса «Другого мира» Робин Григгс

На 50-м году жизни скончалась актриса «Другого мира» Робин Григгс
Робин Григгс

Робин Григгс. Фото: Henry McGee / imago-images.de / Globallookpress.com

На 50-м году жизни скончалась американская актриса, известная по проектам «Другой мир» и «Одна жизнь, чтобы жить» Робин Григгс. Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

Артистка долгое время боролась с раком шейки матки, о чем активно рассказывала в своих социальных сетях, а в прошлом месяце сообщила о том, что у нее обнаружили четыре новые опухоли. Смерть Григгс наступила в субботу, 13 августа.

Артистка родилась 30 апреля 1973 года в Танханноке, штат Пенсильвания. С детства актриса принимала участие в театральных постановках, а также появлялась в программе Nickelodeon Rated K, которая шла с 1986 по 1988 год.

В сериале «Одна жизнь, чтобы жить» Григгс впервые появилась в 1991 году в роли Стефани Хобарт, приняв участие в шести эпизодах. В проекте «Другой мир» актриса играла на протяжении двух лет, с 1993 по 1995-й.

Ранее стало известно, что звезда сериала «Беверли-Хиллз 90210» Дениз Дауз скончалась после того, как впала в кому, вызванную острой формой менингита.

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Анастасия Астахова
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