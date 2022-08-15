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Трихолог раскрыла вред от сна с маслом для волос на голове

Трихолог Тейлор Роуз: нанесенное на ночь масло для волос способствует закупорке фолликулов

Фото: shutterstock

Трихолог Тейлор Роуз раскрыла вред от сна с маслом для волос на голове. Соответствующий ролик появился в ее TikTok-аккаунте, который насчитывает 886 тысяч человек.

Эксперт призналась, что ранее поступала подобным образом, нанося данное средство на кожу и оставляя его на ночь. Однако позже она выяснила, что указанный метод ухода может стать препятствием для роста прядей. «Я сама так делала, но на данный момент дерматологи считают, что это способствует закупориванию волосяных фолликулов, и я предпочла бы перестраховаться, чтобы потом не сожалеть», — отметила она.

Кроме того, специалистка призвала избегать шампуней с силиконами, которые, по ее словам, приводят к воспалениям, а также не подвергать волосы термическому воздействию чаще одного раза в неделю. «Фены и утюжки — самый быстрый способ повредить пряди», — заключила Роуз.

Ранее в августе профессиональный парикмахер Рэйчел Валентайн из Лондона раскрыла секреты ухода за волосами. Эксперт призвала отказаться от массмаркетовых шампуней, особенно формата «два в одном». Кроме того, она порекомендовала не завязывать мокрые волосы, поскольку так их можно повредить. Блогерша посоветовала воздержаться от укладки при помощи обычных расчесок и заменить их на специальные распутывающие щетки.

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Алина Гостева
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