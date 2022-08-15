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Парикмахеры назвали способ мыть голову реже

Express: частое мытье головы вредит красоте и здоровью волос

Фото: Shutterstock

Многие моют волосы не по необходимости, а потому что привыкли делать это регулярно, рассказали парикмахеры. В беседе с Express они назвали способ мыть голову реже, чтобы не вредить красоте и здоровью волос.

Волосы соединены с кожей головы фолликулами, а они, в свою очередь, — с железами, производящими питательные вещества, рассказал эксперт по уходу за волосами Сол Мескин. По мнению эксперта, частое мытье головы может нанести вред волосам, так как вода и шампунь смывают весь себум с волос, и они становятся безжизненными и сухими.

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Владелица центров лечения волос и кожи головы Симона Томас добавила к словам коллеги, что при недостатке себума на коже головы появляется перхоть, сухость и зуд.

Волосы следует мыть не по графику, а только тогда, когда это действительно необходимо, отметил парикмахер Джон Хала. Определить идеальный момент для этого просто: если провести по волосам рукой, а они окажутся мягкими и упругими, то время еще не пришло. Если же голова чешется из-за грязи, значит, пора отправляться в ванную комнату.

Эксперты рекомендуют мыть волосы максимум один-два раза в неделю, но я советую делать это, только когда волосы явно жирные

Джон ХалаПарикмахер

Однако, по мнению Томас, существуют способы сохранить волосы красивыми без ежедневного мытья: на помощь придут сухие шампуни, придающие объем и убирающие с головы излишки себума с кожи. Однако такое средство не должно утяжелять волосы, чтобы они не накапливали жир и грязь. Также, по ее словам, лучше не пользоваться средствами для укладки на масляной основе.

Звездный стилист Кэлли Борг рассказала, что, помимо профессиональных средств для борьбы с жирными волосами, можно использовать и подручные. Она посоветовала раз в неделю ополаскивать волосы яблочным уксусом, разбавленным водой в пропорциях один к трем.

«Есть и еще один лайфхак. Нанесите на волосы шампунь без воды, через несколько минут смойте прохладной водой. Затем используйте кондиционер, но правильно — только от середины волос до кончиков, — добавил Хала. — И помните, горячая вода возбуждает железы, стимулируя их вырабатывать больше кожного сала».

Ранее дерматолог Лилия Дышляева назвала продукты питания для борьбы с выпадением волос и ранней сединой. Она отметила, что на помощь придут витамины.

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Вера Владзиевская
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