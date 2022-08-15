Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
Культура

Том Холланд решил отказаться от социальных сетей

Том Холланд решил удалиться из социальных сетей ради сохранения психического здоровья
Том Холланд

Том Холланд. Фото: Mario Anzuoni / Reuters

26-летний английский актер, звезда «Человека-паука» Том Холланд решил отказаться от социальных сетей. Об этом сообщает CinemaBlend.

Артист поведал, что принял такое решение ради сохранения психического здоровья: ранее он часто использовал интернет-приложения, читал о себе разные мнения, что негативно влияло на его состояние.

«Я нахожу Instagram (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ) и Twitter удушающими. Я зацикливаюсь и теряюсь, когда читаю что-то о себе в интернете. Это очень вредно для моего психического здоровья, поэтому я решил удалить эти приложения», — сообщил Холланд.

Актер подчеркнул, что являлся активным пользователем Instagram на протяжении 13 лет.

В конце июля Том Холланд оказался в числе номинантов на звание самого красивого мужчины в мире.

Ранее обвинивший A$AP Rocky в нападении музыкант пожаловался на угрозы от поклонников рэпера в сети.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Анастасия Астахова
Обсудить
Последние новости
Минобороны заявило об уничтожении более ста иностранных наемников на Украине
Зеленский уволил начальников управлений СБУ
В Совфеде отреагировали на угрозы Киева разрушить Крымский мост
Книгу о Гитлере вернули в библиотеку спустя 75 лет
Российские военные поразили взвод артиллерийских орудий «Мста-Б» в ДНР
Российские войска нанесли удар по пунктам управления двух бригад ВСУ
Бастрыкин поручил возбудить дело после отравления в доме на юго-востоке Москвы
Минобороны рассказало о ликвидации 58-й мотопехотной бригады ВСУ
В Совфеде заявили о строительстве Крымского моста «с учетом известных рисков»
Apple потребовала от Rutube спрятать контент государственных СМИ
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.