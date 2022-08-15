Том Холланд решил отказаться от социальных сетей
26-летний английский актер, звезда «Человека-паука» Том Холланд решил отказаться от социальных сетей. Об этом сообщает CinemaBlend.
Артист поведал, что принял такое решение ради сохранения психического здоровья: ранее он часто использовал интернет-приложения, читал о себе разные мнения, что негативно влияло на его состояние.
«Я нахожу Instagram (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ) и Twitter удушающими. Я зацикливаюсь и теряюсь, когда читаю что-то о себе в интернете. Это очень вредно для моего психического здоровья, поэтому я решил удалить эти приложения», — сообщил Холланд.
Актер подчеркнул, что являлся активным пользователем Instagram на протяжении 13 лет.
В конце июля Том Холланд оказался в числе номинантов на звание самого красивого мужчины в мире.
Ранее обвинивший A$AP Rocky в нападении музыкант пожаловался на угрозы от поклонников рэпера в сети.