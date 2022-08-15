Россияне стали чаще интересоваться возможностью переезда в одну страну

В июле 2022 года интерес россиян к переезду в Испанию повысился на 5,37 процента

В июле 2022 года интерес граждан России к переезду в Испанию оказался на 5,37 процента выше, чем в июне. Об этом «Ленте.ру» сообщают аналитики портала Spain-Real.Estate.

Эксперты отметили, что количество запросов, связанных с переездом в эту страну, выросло впервые с марта текущего года. Кроме того, в период с января по июль интерес россиян к переезду в Испанию увеличился на 19,22 процента по сравнению с семью месяцами 2021 года.

Несмотря на наблюдаемый рост, число обращений со стороны россиян в июле 2022 года, связанных с переездом и получением вида на жительство в стране, оказалось на 16,09 процента ниже, чем годом ранее. При этом относительно седьмого месяца 2020 года показатель увеличился на 8,31 процента.

На третий месяц 2022 года пришелся пик спроса на переезд в Испанию — тогда число обращений превысило среднемесячный результат предыдущего года на 70,93 процента. После этого в апреле наблюдалось резкое снижение показателя на 34 процента.

В июле Испания попала в тройку самых популярных стран для покупки недвижимости среди россиян по итогам первого полугодия 2022 года. Рейтинг возглавила Турция.