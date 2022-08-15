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В Казахстане опровергли отказ от образования на русском языке

Минпросвещения Казахстана опровергло сообщения об отмене классов с русским языком

Фото: Абзал Калиев / РИА Новости

Министерство просвещения Казахстана опровергло информацию об отказе от школьного образования на русском языке. Об этом сообщает STOPfake.kz.

В ведомстве назвали фейком информацию о том, что власти Казахстана планируют отменить русскоязычные школьные классы в течение 6-7 лет.

Первый вице-министр Шолпан Карипова заявила, что русский язык будет изучаться в прежнем объеме как в классах с преподаванием на русском, так и в казахоязычных классах.

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Тема русского языка, обладающего в Казахстане статусом официального, стала резонансной после того, как казахские националисты начали организовывать в стране «языковые патрули». В 2021 году активисты движения Til Maydani («Волна языка») заставляли граждан извиняться на камеру за вывески и ценники на русском в магазинах, избивали за отказ обслуживать на казахском, а также называли предателями и призывали уезжать из республики. Позже против их лидера Куата Ахметова было возбуждено уголовное дело, а сам он бежал в Киев.

Спустя несколько месяцев, в декабре прошлого года, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал закон, обязывающий предпринимателей переводить всю рекламу, вывески, прейскуранты, ценники и меню на казахский язык.

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Алевтина Запольская
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