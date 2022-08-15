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На Украине разоблачили хищение под видом конфискации российской собственности

На Украине чиновники под видом конфискации собственности России украли украинское топливо

Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

Сотрудники Государственного бюро расследований Украины (ГБР) разоблачили масштабное хищение имущества местных предпринимателей под видом конфискации российской собственности. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.

По данным ГБР, к преступлению могут быть причастны должностные лица одной из местных военных администраций Сумской области.

«По оперативной информации, чиновники решили воспользоваться военным положением и обогатиться», — говорится в сообщении ведомства. Там же уточняется, что преступники изъяли не только российское имущество — более 40 вагонов, — но и находившиеся в них уголь, газ пропан-бутан, дезельное и другое топливо, принадлежащие украинским частным компаниям.

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В ведомстве сообщили, что вагоны с продукцией были перенаправлены в другое место и опустошены. Ущерб украинских предпринимателей будет определен после экспертизы.

«Продолжается досудебное расследование уголовного производства по признакам совершения уголовного преступления, предусмотренного части 5 статьи 426-1 УК Украины (превышение военным должностным лицом власти или служебных полномочий)», — сообщили в пресс-службе ГБР и добавили, что по ходатайству сотрудников ведомства суд передал вагоны стоимостью более 25 миллионов гривен (свыше 41 миллиона рублей) в управление национальному агентству по выявлению, розыску и управлению активами (АРМА).

Ранее 13 августа сообщалось, что в Хмельницкой области полиция задержала преступника, который под видом иностранной гуманитарной помощи для нужд Вооруженных сил Украины (ВСУ) ввозил в страну военную амуницию, транспортные средства и вещи первой необходимости.

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Варвара Кошечкина
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