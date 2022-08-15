На Украине разоблачили хищение под видом конфискации российской собственности

На Украине чиновники под видом конфискации собственности России украли украинское топливо

Сотрудники Государственного бюро расследований Украины (ГБР) разоблачили масштабное хищение имущества местных предпринимателей под видом конфискации российской собственности. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.

По данным ГБР, к преступлению могут быть причастны должностные лица одной из местных военных администраций Сумской области.

«По оперативной информации, чиновники решили воспользоваться военным положением и обогатиться», — говорится в сообщении ведомства. Там же уточняется, что преступники изъяли не только российское имущество — более 40 вагонов, — но и находившиеся в них уголь, газ пропан-бутан, дезельное и другое топливо, принадлежащие украинским частным компаниям.

В ведомстве сообщили, что вагоны с продукцией были перенаправлены в другое место и опустошены. Ущерб украинских предпринимателей будет определен после экспертизы.

«Продолжается досудебное расследование уголовного производства по признакам совершения уголовного преступления, предусмотренного части 5 статьи 426-1 УК Украины (превышение военным должностным лицом власти или служебных полномочий)», — сообщили в пресс-службе ГБР и добавили, что по ходатайству сотрудников ведомства суд передал вагоны стоимостью более 25 миллионов гривен (свыше 41 миллиона рублей) в управление национальному агентству по выявлению, розыску и управлению активами (АРМА).

Ранее 13 августа сообщалось, что в Хмельницкой области полиция задержала преступника, который под видом иностранной гуманитарной помощи для нужд Вооруженных сил Украины (ВСУ) ввозил в страну военную амуницию, транспортные средства и вещи первой необходимости.