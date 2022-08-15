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Ким Чен Ын ответил на телеграмму Путина

Лидер КНДР Ким Чен Ын ответил на телеграмму Путину по случаю 77-летия освобождения Кореи
Ким Чен Ын

Ким Чен Ын. Фото: KCNA / Reuters

Лидер КНДР Ким Чен Ын направил президенту России Владимиру Путину ответную телеграмму по случаю 77-летия освобождения Кореи. Об этом сообщает северокорейское Центральное телеграфное агентство (ЦТАК).

В телеграмме Ким Чен Ын вспомнил, как солдаты «доблестной Красной Армии в борьбе за освобождение Кореи не жалели своей крови и жизни», а их заслуги и подвиги «бережно хранятся в памяти корейского народа».

Также лидер КНДР отметил, что корейско-российская дружба с тех пор неизменно укреплялась и развивалась, и сегодня сотрудничество, поддержка и солидарность между двумя странами поднимаются на новый уровень, «чтобы сокрушить военную угрозу и провокации, произвол и своеволие враждебных сил».

Ким Чен Ын выразил уверенность, что дружба и сотрудничество между Пхеньяном и Москвой будут еще более динамично укрепляться и вносить вклад в достижение процветания и благосостояния народов двух стран.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин направил главе КНДР Ким Чен Ыну поздравительную телеграмму по случаю 77-й годовщины освобождения Кореи. В ней, в частности, он подчеркнул готовность продолжить всестороннее и конструктивное развитие двусторонних отношений.

Политический аналитик Александр Асафов в беседе с «Лентой.ру» заявил, что в условиях изменившейся геополитической обстановки существует вероятность сближения и наращивания сотрудничества России с Северной Кореей. На это указывает, в том числе, признание КНДР независимости Донецкой народной республики (ДНР). Кроме того, Северной Корее необходимо укрепить свое положение, обозначив себя резким противником США.

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Марина Совина
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