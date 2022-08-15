Шольц заявил о прогнозировании газового кризиса еще в 2021 году

Канцлер ФРГ Шольц заявил, что проблема газового кризиса стала очевидна в 2021 году

Канцлер ФРГ Олаф Шольц рассказал, когда он осознал необходимость Германии готовиться к энергетическому кризису. Об этом он высказался на пресс-конференции после встречи с премьер-министром Норвегии Йонасом Газ Стере в Осло, сообщает РИА Новости.

Шольц заявил, что проблема газового кризиса стала очевидна в 2021 году, поскольку газохранилища, принадлежащие российской компании, не были заполнены. По его словам, вместо поставок топлива по имеющимся трубопроводам, например, Ямал — Европа через Белоруссию и Польшу, его изымали из газохранилищ.

«Я воспринял это как очень серьезный сигнал, поэтому, когда я стал канцлером в декабре, опросил соответствующие ведомства, что мы будем делать, когда будем получать недостаточно газа. Это был стартовый сигнал, благодаря которому мы еще до войны начали форсировать инвестиции в эту инфраструктуру [сжижженного газа]», — сообщил политик.

Канцлер Германии добавил, что страна усилит взаимодействие с Норвегией в энергической сфере, поскольку видит в ней одного из важнейших партнеров.

Ранее Шольц оценил эффективность санкций против России. Он подчеркнул, что Запад продолжит работать над ограничениями против Москвы.