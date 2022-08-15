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США призвали Россию отпустить баскетболистку Грайнер

Представитель Госдепа США Прайс призвал Россию отпустить баскетболистку Грайнер

Фото: Nicholas Kamm / Reuters

Официальный представитель Госдепа США Нед Прайс вновь призвал Россию освободить осужденную за контрабанду наркотиков американскую баскетболистку Бритни Грайнер на фоне оставленных без ответа просьб об амнистии заключенным по статьям об обороте марихуаны. Об этом сообщает РИА Новости.

«Никакие элементы этого суда не изменят нашего суждения о том, что она задержана незаконно и должна быть немедленно освобождена», — сказал представитель ведомства.

Он добавил, что Вашингтон предложил Москве сделку и сделает все возможное для освобождения Грайнер и осужденного за шпионаж Пола Уилана.

17 февраля американку задержали в столичном аэропорту Шереметьево, куда она прилетела из Нью-Йорка. 5 марта она была арестована.

Грайнер выступала за екатеринбургский УГМК с 2015 года. Баскетболистка — двукратная олимпийская чемпионка и двукратная чемпионка мира в составе сборной США.

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Марина Совина
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