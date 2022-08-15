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В Пятигорске состоялось открытие лагеря «Машук»

В Пятигорске состоялось открытие всероссийского молодежного форума «Машук»

Кадр: ГТРК «Кабардино-Балкария»

Официальная церемония открытия всероссийского молодежного форума «Машук» состоялась в Пятигорске. Об этом сообщает портал «Вести КБР».

По информации издания, участников лагеря, который проводится с 2010 года, ждут практические занятия, тренинги, а также общение с федеральными экспертами. Всего в очной смене зарегистрирована тысяча человек, еще столько же — в заочной. Известно, что от Кабардино-Балкарии в 2022 году представят более двух десятков проектов.

Согласно материалу, представители талантливой молодежи покажут свои работы и защитят их перед конкурсной комиссией. Отмечается, что участники получат по три минуты, чтобы доказать эффективность своих идей. Победители получат из госбюджета гранты на реализацию проектов.

Ранее сообщалось, что на реставрацию трех объектов культурного наследия, построенных в XIX — начале XX века, в Кавминводах выделят деньги из госбюджета. Так, возвращать первоначальный вид будут историческим здравницам Верхних Пушкинских и Лермонтовских ванн в Пятигорске, а также Островских ванн в Железноводске.

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Майя Пономаренко
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