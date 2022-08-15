Опрос показал отношение поляков к событиям на Украине

Myśl Polska: число поляков, выступающих за соглашение между Россией и Украиной, выросло

Число граждан Польши, которые выступают за мирное соглашение между Россией и Украиной, даже ценой территориальных уступок последней, становится все больше, пишет Myśl Polska. По мнению автора материала, одной из причин подобного явления —осознание поляками, что цена конфликта становится более обременительной для их повседневной жизни.

Согласно результатам исследования польского Института опросов общественного мнения (CBOS), 23 процента респондентов выступают за мир даже ценой территориальных уступок Киева. Это доказывает, что пропаганда СМИ и политических сил не так эффективна, несмотря на замалчивание неудач украинской армии, поскольку отношение к событиям на Украине меняется у все большего числа жителей страны, отмечается в статье.

Автор предположил, что поляки, декларирующие поддержку мира, в том же исследовании выразили уверенность, что прием Польшей беженцев с Украины экономически невыгоден в долгосрочной перспективе. При этом 84 процента респондентов считают правильным помогать украинцам, которые ищут пристанище, однако 56 процентов поляков признают, что не справятся с таким наплывом беженцев, а также считают, что не должны поддерживать их на протяжении всей спецоперации.

«Вот до сознания поляков дошло наконец, что этот кризис будет продолжаться, и его цена становится все более обременительной для повседневной жизни поляков», — подчеркивает автор.

Ранее стало известно, что украинских беженцев попросили до конца августа покинуть общежития Ягеллонского университета в польском Кракове. В настоящий момент в них проживают 163 беженца с Украины, среди которых 70 детей, а большинство взрослых — женщины.