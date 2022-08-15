Обнаружена новая экзопланета размером с Нептун

The Astrophysical Journal Letters: у массивной звезды обнаружили планету типа Нептун

Астрономы Калифорнийского университета в Беркли обнаружили новую планету размером с Нептун HD 56414 b, которая вращается вокруг массивной голубой звезды А-типа. Об открытии сообщается в статье, опубликованной в журнале The Astrophysical Journal Letters.

Известно, что большинство обнаруженных экзопланет вращается вокруг звезд малой или средней массы, а вокруг массивных звезд таких планет найдено мало, и почти все они размером с Юпитер или крупнее. Согласно гипотезе, это объясняется тем, что газовые планеты быстро теряют свои атмосферы из-за звездного ветра, в результате чего остается мало заметное каменистое ядро. Хотя это объяснение было изначально предложено для красных звезд, ученые предполагали, что оно распространяется на более горячие звезды.

Планета HD 56414 b была обнаружена космическим телескопом TESS во время транзита, когда она проходила на фоне диска родительской звезды. Она имеет радиус в 3,7 раза больше радиуса Земли и совершает оборот вокруг HD 56414 за 29 дней, находясь на расстоянии одной четверти расстояния от Солнца до Земли. Возраст системы достигает 420 миллиона лет, что намного меньше, чем возраст Солнца в 4,5 миллиарда лет.

Моделирование продемонстрировало, что, хотя происходит медленное испарение атмосферы планеты, большая ее часть просуществует примерно миллиард лет, прежде чем звезда превратится в сверхновую. Известно, что чем больше и массивнее экзопланета, тем медленнее она теряет атмосферу, которая удерживается гравитацией.