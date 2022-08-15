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Дженнифер Лопес в полупрозрачном платье на улице назвали пенсионеркой в сети

Певица Дженнифер Лопес прошлась по улице в полупрозрачном платье и была обругана в сети

Фото: Jose Perez / Bauer-Griffin / GC Images / Getty Images

Американская актриса и поп-исполнительница Дженнифер Лопес появилась на публике в откровенном платье и подверглась критике в сети. Снимки и комментарии опубликовала Daily Mail.

Папарацци запечатлели 53-летнюю знаменитость в Нью-Йорке в лавандовом платье длины макси, выполненном из полупрозрачного кружева. Певица прошлась по улицам города в блестящих босоножках на высоком каблуке со светлой сумкой люксового бренда Valentino. Ее образ дополнили солнцезащитные очки и воротник белого цвета.

Читатели издания не оценили внешний вид Лопес и обругали ее под размещенными кадрами. Так, некоторые поклонники назвали актрису пенсионеркой, посчитав ее одежду старомодной. «Она похожа на пенсионерку из-за платья», «Выглядит ужасно», «Обычно Лопес выглядит круто, а сейчас ужасно», «Что с ее стилем?», «Самое ужасное платье в мире», «Состарилась на 15 лет из-за наряда», «Просто смех», «Кошмар», «Посмотри в зеркало», — высказывались фанаты.

В июне Дженнифер Лопес посетила премьеру фильма о ее жизни Halftime, который показали на ежегодном кинофестивале «Трайбека» в Нью-Йорке. Фотографы запечатлели певицу на красной ковровой дорожке в облегающем платье бренда Tom Ford черного цвета с прозрачными вставками, оголяющими ее тело.

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Майя Пономаренко
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Дженнифер Лопес в полупрозрачном платье на улице назвали пенсионеркой в сети
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