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Украинский генерал заявил об опустевших складах США с вооружением

Генерал ВСУ Кривонос заявил об опустевших складах США с вооружением

Фото: Andreas Gebert / Reuters

Украинским властям для изменения хода боевых действий нужно вооружение и боеприпасы, однако их нет даже в США — они в производстве. С таким мнением выступил бывший заместитель секретаря СНБО генерал ВСУ Сергей Кривонос в эфире YouTube-канала Politeka.

«Давайте перестанем верить в сказки и думать, что где-то у американцев в хранилищах что-то припрятано. Что было у американцев рассчитано на выполнение их заданий для их вооружённых сил и то, что они дают, — то это не так уж много», — заявил украинский генерал.

По его словам, США запустили производство боеприпасов, однако «это не игра "Call of Duty", что мышкой клацнул и тебе появились боеприпасы и техника».

Кривонос отметил, что российский оборонпром работает в режиме 24/7, а «технику они производить умеют».

Ранее генерал ВСУ заявил, что нерешенные Киевом проблемы привели к возникновению на Украине «бумажной» армии. Как уточнил Кривонос, основными проблемами армии были отсутствие практической подготовки и кризис с финансированием. Кривонос напомнил, что в середине 1990-х финансирование вооруженных сил начало сокращаться. Также уменьшились тренировки на полигонах. Чтобы показать свою значимость, «начали оценивать людей по количеству бумаг, нужных или не нужных», назвал он одну из причин развала армии.

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Варвара Кошечкина
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