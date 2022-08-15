Глава Пентагона заразился коронавирусом

Глава Пентагона Ллойд Остин заразился коронавирусом и ушел на самоизоляцию

Глава Пентагона Ллойд Остин заразился коронавирусом, он уже ушел на самоизоляцию. Об этом пишет Reuters.

Остин пробудет на карантине пять дней.

По словам шефа ведомства, у него наблюдаются легкие симптомы болезни. Тест Остина на наличие COVID-19 уже второй раз за год оказался положительным.

С президентом США Джо Байденом Остин контактировал 29 июля. Сам американский лидер уже перенес болезнь, причем его тесты на наличие инфекции показывали положительный результат дважды за прошедший месяц. 9 августа администрация президента США комментировала состояние здоровья Байдена и признала, что у него есть некоторые остаточные симптомы после того, как он перенес COVID-19.

При этом политик так сильно раскашлялся во время пресс-конференции 9 августа, что еле закончил свою речь.