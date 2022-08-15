В Китае объявили о военных учениях «в ответ на сговор Тайваня и США»

Минобороны КНР объявило о военных учениях «в ответ на сговор Тайбэя и Вашингтона»

Китай проводит военные учения и патрулирование вокруг Тайваня «в ответ на сговор Тайбэя и Вашингтона». Об этом объявил представитель Восточной зоны боевого командования Народно-освободительной армии Китая (НОАК) старший полковник Ши И, передает ТАСС.

«Восточная зона боевого командования НОАК 15 августа проводит на море и в воздушном пространстве вокруг острова Тайвань практические учения и патрулирования с использованием различных родов войск с целью повышения боеготовности», — заявил представитель Минобороны КНР, отметив, что проведение учений связано с «продолжающимися политическими играми США и Тайваня».

По словам официального представителя Министерства обороны Китая У Цяня, Пекин намерен положить конец вмешательству внешних сил во внутриполитические дела КНР. «Мы во что бы то ни стало сокрушим тайваньских сепаратистов и пресечем попытки вмешательства со стороны иностранных сил», — подчеркнул он.

14 августа делегация Конгресса США во главе с сенатором Эдом Марки прибыла на Тайвань с двухдневным визитом. Помимо Марки, на Тайвань прибыли еще четыре сенатора. Американские политики встретятся с президентом острова Цай Инвэнь.

По данным Reuters, законодатели посетили Тайвань в рамках поездки в Индо-Тихоокеанский регион. Там они обсудят с представителями местной администрации двусторонние отношения, безопасность, а также цепочки поставок.