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Обсчитанный кассиром мужчина 22 года судился из-за 20 рупий и выиграл

В Индии мужчина в течение 22 лет судился с Индийскими железными дорогами из-за 20 рупий

Фото: Shutterstock

В Индии мужчина в течение 22 лет судился с Индийскими железными дорогами (Indian Railways) из-за 20 рупий (с учетом инфляции эта сумма соответствует 62 рублям), которые он переплатил за билет. О том, как индийцу удалось выиграть дело, пишет BBC News.

Инцидент произошел на железнодорожной станции Mathura Cantonment в штате Уттар-Прадеш в 1999 году. Адвокат Тунгнатха Чатурведи купил два билеты, каждый из которых стоил 35 рупий. Он протянул кассиру 100 рупий и ожидал получить 30 рупий сдачи, но тот дал ему лишь 10 рупий. Чатурведи потребовал вернуть недостающие деньги, но кассир его проигнорировал. Тогда он решил подать в суд на компанию-перевозчика и сотрудника кассы.

Рассмотрение дела заняло больше 20 лет. Чатурведи за это время посетил более ста слушаний. В начале августа суд по правам потребителей постановил, что Индийские железные дороги обязаны в течение 30 дней выплатить обсчитанному клиенту 20 рупий под 12 процентов годовых за каждый год в период с 1999 по 2022 год. Компанию также оштрафовали на 15 тысяч рупий (11,5 тысячи рублей).

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Индиец отметил, что мизерная выплата не сможет компенсировать страдания, принесенные этой тяжбой. Однако он надеется, что его история вдохновит других людей бороться с несправедливостью и не сдаваться, несмотря на трудности.

Смысл не в деньгах. Речь всегда шла о борьбе за справедливость, о борьбе с коррупцией, поэтому оно того стоило. Кроме того, поскольку я сам адвокат, мне не пришлось платить деньги юристу или тратиться на дорогу в суд. А это могло обойтись недешево

Тунгнатха Чатурведиадвокат

Ранее сообщалось, что в индийском городе Хардвар, штат Уттаракханд, друзья подали в суд на жениха и потребовали у него денежную компенсацию из-за того, что опоздали на свадебное шествие. В приглашениях было указано, что свадебная процессия начнется в 17:00.

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Евгения Черкасова
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