Обсчитанный кассиром мужчина 22 года судился из-за 20 рупий и выиграл

В Индии мужчина в течение 22 лет судился с Индийскими железными дорогами из-за 20 рупий

В Индии мужчина в течение 22 лет судился с Индийскими железными дорогами (Indian Railways) из-за 20 рупий (с учетом инфляции эта сумма соответствует 62 рублям), которые он переплатил за билет. О том, как индийцу удалось выиграть дело, пишет BBC News.

Инцидент произошел на железнодорожной станции Mathura Cantonment в штате Уттар-Прадеш в 1999 году. Адвокат Тунгнатха Чатурведи купил два билеты, каждый из которых стоил 35 рупий. Он протянул кассиру 100 рупий и ожидал получить 30 рупий сдачи, но тот дал ему лишь 10 рупий. Чатурведи потребовал вернуть недостающие деньги, но кассир его проигнорировал. Тогда он решил подать в суд на компанию-перевозчика и сотрудника кассы.

Рассмотрение дела заняло больше 20 лет. Чатурведи за это время посетил более ста слушаний. В начале августа суд по правам потребителей постановил, что Индийские железные дороги обязаны в течение 30 дней выплатить обсчитанному клиенту 20 рупий под 12 процентов годовых за каждый год в период с 1999 по 2022 год. Компанию также оштрафовали на 15 тысяч рупий (11,5 тысячи рублей).

Индиец отметил, что мизерная выплата не сможет компенсировать страдания, принесенные этой тяжбой. Однако он надеется, что его история вдохновит других людей бороться с несправедливостью и не сдаваться, несмотря на трудности.

Смысл не в деньгах. Речь всегда шла о борьбе за справедливость, о борьбе с коррупцией, поэтому оно того стоило. Кроме того, поскольку я сам адвокат, мне не пришлось платить деньги юристу или тратиться на дорогу в суд. А это могло обойтись недешево Тунгнатха Чатурведи адвокат

Ранее сообщалось, что в индийском городе Хардвар, штат Уттаракханд, друзья подали в суд на жениха и потребовали у него денежную компенсацию из-за того, что опоздали на свадебное шествие. В приглашениях было указано, что свадебная процессия начнется в 17:00.