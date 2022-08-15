Мать пятилетнего ребенка влюбилась в заключенного

The Mirror: американка Бритни Саммерс влюбилась в заключенного и вызвала критику в сети

31-летняя Бритни Саммерс из американского штата Калифорния влюбилась в мужчину, отбывающего тюремное заключение. Об этом сообщает The Mirror.

Мать пятилетнего ребенка познакомилась с 35-летним Майклом Джеймсоном, когда скачала приложение для общения с людьми, отбывающими тюремное наказание. «В тот момент я была в тяжелом состоянии. После развода с мужем и рождения ребенка я хотела привести себя в форму. Именно поэтому я выбрала Майкла — он выглядел очень спортивным. Я знаю, что это звучит странно, но я сразу почувствовала, что меня тянет к нему», — говорит Саммерс.

Выяснилось, что Джеймсон уже 14 лет отбывает 15-летний срок за содействие в нападении при отягчающих обстоятельствах. Тюрьма, в которой содержится мужчина, находится в Южной Дакоте на расстоянии 1,6 тысячи километров от места жительства Саммерс. Несмотря на это, женщина приехала на встречу к заключенному. «Мы провели несколько часов вместе, просто держась за руки и разговаривая, как обычная пара», — рассказывает она.

По словам Саммерс, ее пятилетний сын знает о Джеймсоне и очень его любит, однако еще ни разу с ним не встречался. Женщина утверждает, что доверяет бойфренду и не боится за безопасность своего ребенка.

Саммерс получила шквал критики в свой адрес, когда объявила в социальных сетях о решении встречаться с преступником. «Я не позволяю подобному негативу влиять на меня или мое мнение. Я знаю, что у нас с Майклом все по-настоящему и никто из нас никуда не уйдет», — уверяет женщина.

Ранее сообщалось, что медсестра лишилась работы в тюрьме, расположенной в Великобритании, из-за того что завела роман с заключенным и вступила с ним в пикантную переписку. Женщина даже отправляла возлюбленному свои фотографии.