Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
Из жизни

Мать пятилетнего ребенка влюбилась в заключенного

The Mirror: американка Бритни Саммерс влюбилась в заключенного и вызвала критику в сети

Фото: Sue Ogrocki / AP

31-летняя Бритни Саммерс из американского штата Калифорния влюбилась в мужчину, отбывающего тюремное заключение. Об этом сообщает The Mirror.

Мать пятилетнего ребенка познакомилась с 35-летним Майклом Джеймсоном, когда скачала приложение для общения с людьми, отбывающими тюремное наказание. «В тот момент я была в тяжелом состоянии. После развода с мужем и рождения ребенка я хотела привести себя в форму. Именно поэтому я выбрала Майкла — он выглядел очень спортивным. Я знаю, что это звучит странно, но я сразу почувствовала, что меня тянет к нему», — говорит Саммерс.

Выяснилось, что Джеймсон уже 14 лет отбывает 15-летний срок за содействие в нападении при отягчающих обстоятельствах. Тюрьма, в которой содержится мужчина, находится в Южной Дакоте на расстоянии 1,6 тысячи километров от места жительства Саммерс. Несмотря на это, женщина приехала на встречу к заключенному. «Мы провели несколько часов вместе, просто держась за руки и разговаривая, как обычная пара», — рассказывает она.

Материалы по теме:
«Чувствую себя намного счастливее». Как тюремная надзирательница поборола посттравматический синдром и ушла в порно
«Чувствую себя намного счастливее».Как тюремная надзирательница поборола посттравматический синдром и ушла в порно
27 мая 2021
«У нас столько общего» Знаменитая миллионерша выходит замуж за нищего. Есть одно но — он в тюрьме на пожизненном
«У нас столько общего»Знаменитая миллионерша выходит замуж за нищего. Есть одно но — он в тюрьме на пожизненном
21 апреля 2019

По словам Саммерс, ее пятилетний сын знает о Джеймсоне и очень его любит, однако еще ни разу с ним не встречался. Женщина утверждает, что доверяет бойфренду и не боится за безопасность своего ребенка.

Саммерс получила шквал критики в свой адрес, когда объявила в социальных сетях о решении встречаться с преступником. «Я не позволяю подобному негативу влиять на меня или мое мнение. Я знаю, что у нас с Майклом все по-настоящему и никто из нас никуда не уйдет», — уверяет женщина.

Ранее сообщалось, что медсестра лишилась работы в тюрьме, расположенной в Великобритании, из-за того что завела роман с заключенным и вступила с ним в пикантную переписку. Женщина даже отправляла возлюбленному свои фотографии.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Алиса Удовик
Обсудить
Последние новости
В Киеве заявили о переговорах с Британией об уничтожении Крымского моста
Мужчина 36 лет играл в лотерею одними и теми же числами и сорвал джекпот
Россиянина на электросамокате насмерть сбил водитель автомобиля
Samsung описала смартфон будущего
В ЛНР сообщили об уходе украинских офицеров из Соледара
На Украине погиб один из лучших летчиков ВСУ
Россиянам напомнили о мерах профилактики туберкулеза
Кудрявцева нецензурно ответила публикующим фейки журналистам
Жителям российских регионов назвали оптимальную стоимость путевок в Таиланд
IKEA завершит распродажу своих товаров
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.