Шойгу обсудил с Гутерришем работу миссии в СИЗО в Еленовке

Шойгу обменялся мнениями с генсеком ООН Гутерришем о работе миссии в СИЗО в Еленовке

Министр обороны России Сергей Шойгу обменялся мнениями с генсеком ООН Антониу Гутерришем касательно работы миссии, которая должна установить факты по инциденту в СИЗО в Еленовке. Об этом сообщили в российском оборонном ведомстве, передает ТАСС.

«Также они обменялись мнениями по поводу функционирования "миссии по установлению фактов" в отношении инцидента в СИЗО в населенном пункте Еленовка», — сказали в Минобороны.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) в ночь на 29 июля нанесли ракетный удар из американской реактивной системы залпового огня HIMARS по СИЗО в Еленовке, где находились украинские военнопленные, в числе которых были бойцы батальона «Азов». В результате атаки погибли 50 человек.

6 августа первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский сообщил, что Москва доставит международных экспертов и журналистов на место удара ВСУ.