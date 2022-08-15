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Шойгу обсудил с Гутерришем работу миссии в СИЗО в Еленовке

Шойгу обменялся мнениями с генсеком ООН Гутерришем о работе миссии в СИЗО в Еленовке

Фото: Пресс-служба Южного военного округа / РИА Новости

Министр обороны России Сергей Шойгу обменялся мнениями с генсеком ООН Антониу Гутерришем касательно работы миссии, которая должна установить факты по инциденту в СИЗО в Еленовке. Об этом сообщили в российском оборонном ведомстве, передает ТАСС.

«Также они обменялись мнениями по поводу функционирования "миссии по установлению фактов" в отношении инцидента в СИЗО в населенном пункте Еленовка», — сказали в Минобороны.

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Вооруженные силы Украины (ВСУ) в ночь на 29 июля нанесли ракетный удар из американской реактивной системы залпового огня HIMARS по СИЗО в Еленовке, где находились украинские военнопленные, в числе которых были бойцы батальона «Азов». В результате атаки погибли 50 человек.

6 августа первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский сообщил, что Москва доставит международных экспертов и журналистов на место удара ВСУ.

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Никита Абрамов
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