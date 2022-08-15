Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

В Испании возросло количество случаев уколов шприцами в общественных местах

Europa Press: в Испании участились случаи уколов шприцами в общественных местах

Фото: Leonhard Foeger / Reuters

В испанском городе Сан-Себастьян возросло количество случаев уколов шприцами — четыре возможных инцидента зафиксировали в первый день праздничной недели. Об этом пишет агентство Europa Press со ссылкой на источники.

По данным агентства, в первую ночь праздничной недели, которая началась 13 августа, произошли инциденты с уколами шприцами. Как сообщает источник, одной из жертв уже было выдвинуто обвинение. Ранее министр внутренних дел Испании Фернандо Гранде-Марласка заявил, что правоохранительные органы страны рассматривают 60 жалоб об уколах шприцами в местах общественного скопления.

Уколы шприцами в общественных местах — новая проблема, с которой сталкиваются жители Испании. Полиция продолжает расследовать участившиеся ситуации, связанные с нанесением уколов посетителям ночных клубов и фестивалей по всей стране.

10 августа в Испании двое британских туристов заявили в полицию об изнасиловании после вечеринки. Отмечается, что инцидент стал очередным несчастным случаем, который произошел с отдыхающими на испанском курорте в последнее время.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Юлия Мискевич
Обсудить
Последние новости
В Китае назвали визит делегации США на Тайвань опасным ходом
В Германии заподозрили Польшу в экологической катастрофе
Решение Польши купить у Южной Кореи современные танки назвали странным
В Испании возросло количество случаев уколов шприцами в общественных местах
В ресторанах России половину барного меню займет отечественный алкоголь
Блогерша рассказала о неприличной реакции пассажира автобуса на ее небритые ноги
Установлены личности всех погибших при взрыве в Ереване
Российские авиакомпании попросили узаконить каннибализацию самолетов
Раскрыты подробности сотрудничества зоозащитников с программой реновации
В России завершили испытания БТР для морской пехоты
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.