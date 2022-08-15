Сторонники Трампа испугались протестовать перед штаб-квартирой ФБР

Сторонники Дональда Трампа сочли ловушкой призыв к митингу перед штаб-квартирой ФБР

Сторонники бывшего президента США Дональда Трампа испугались выходить на акцию протеста перед штаб-квартирой ФБР в Вашингтоне. Об этом сообщает Independent.

Призывы к митингам появились в правом издании Epoch Times после обысков ФБР в доме экс-главы государства на курорте Мар-а-Лаго в Палм-Бич, Флорида. Позже, всего за несколько дней до запланированного мероприятия, издание сообщило, что акция протеста была отменена. Сторонники Трампа сочли демонстрацию ловушкой.

Ранее ФБР и Министерство внутренней безопасности (МНБ) США заявили о массовых угрозах сотрудникам правоохранительных органов после обыска в доме бывшего президента страны Дональда Трампа во Флориде. Также агенты зафиксировали призывы к убийству судебных, правоохранительных и правительственных чиновников, связанных с обыском. По информации издания, большая часть угроз поступает через интернет.

В ходе обысков 8 августа у Трампа нашли 11 комплектов секретных документов. Четыре комплекта бумаг имели гриф «совершенно секретно», три — отмечены как «секретные» документы и еще три — «конфиденциальные». Впоследствии политик попросил бюро вернуть ему документы.