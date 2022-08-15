Врачи перечислили основные формы туберкулеза и назвали симптомы болезни

Эпидемиолог Дубинин назвал холодный ночной пот и кашель главными симптомами туберкулеза

Туберкулез поражает легкие, однако может перекидываться и на другие органы, напомнили санитарный врач, эпидемиолог, дезинфектолог Николай Дубинин и врач-пульмонолог, терапевт «СМ-Клиники» Вячеслав Светлаков. В беседе с «Лентой.ру» они перечислили основные формы туберкулеза и назвали главные симптомы недуга, включая холодный ночной пот и изнуряющий кашель.

Классификация туберкулеза и связанные с болезнью опасности

Помимо органов дыхания туберкулез может затрагивать другие внутренние органы и системы, рассказал Светлаков. Различают следующие виды внелегочного туберкулеза: лимфоузлов, кожи, кишечника, ЦНС, мочеполовой системы, костей и суставов.

По его словам, обычно выделяют две стадии заболевания: первичный туберкулез (впервые возникшее заболевание у ранее неинфицированного человека, развивается стремительными темпами) и вторичный туберкулез (повторное заражение инфекцией).

Также различают открытую и закрытую формы, продолжил пульмонолог.

Открытая форма туберкулеза развивается стремительно, бактерии легко можно обнаружить в мокроте и каловых массах, больной активно распространяет инфекцию на окружающих, тем самым представляет опасность для других людей. При закрытой форме заболевания человек неопасен для других людей, поскольку является только носителем инфекции, возбудитель в окружающую среду не выделяется Вячеслав Светлаков Врач-пульмонолог, терапевт «СМ-Клиники»

При этом бактерия туберкулеза передается исключительно от человека к человеку, сообщил Дубинин. Заражение происходит из-за вдыхания зараженного людьми с активной стадией заболевания воздуха. Человек может распространять инфекцию во время кашля, чихания, разговора или пения. Посредством прямого физического контакта с зараженным инфекция не передается, подчеркнул он.

Симптомы легочного туберкулеза

По словам Дубинина, у некоторых людей с активным туберкулезом может не возникать никаких симптомов кроме вялости, плохого самочувствия, отсутствия аппетита и необъяснимого снижения веса. У других случаях появляется кашель, который и говорит об инфекции в легких.

Кашель и есть самый распространенный симптом туберкулеза. Из-за медленного течения заболевания, его часто не берут во внимание, списывая все на курение, простуду или другие заболевания. Мокрота зеленого или желтого цвета может появляться по утрам. С развитием болезни в мокроте могут обнаруживаться небольшие сгустки крови. Еще одним симптомом болезни может быть холодный ночной пот. Человек может просыпаться ночью настолько вспотевшим, что ему приходится переодеваться или менять постельное белье. Температуры при этом может и не быть. Однако не только туберкулез вызывает ночной пот, есть и другие заболевания Николай Дубинин Санитарный врач, эпидемиолог, дезинфектолог

Кроме того, у человека быстро развиваются одышка и боль в груди, добавил эпидемиолог. По его мнению, такие проявления говорят о скоплении воздуха (пневмоторакс) или жидкости (плевральный выпот) в участке между легкими и грудной стенкой.

Основными симптомами при внелегочном туберкулезе являются вялое состояние, сильная усталость, сонливость, потеря аппетита, лихорадка, обильный холодный потом и потеря веса, заключил Дубинин.

Ранее врач-терапевт Ольга Любавина предупредила об опасности влажного кашля. Медик объяснила, что затяжной влажный кашель является одним из характерных симптомов вторичной туберкулезной инфекции и острой легочной недостаточности.