Россиянам стали доступны сотни турецких брендов обуви

В России появились более 200 новых турецких брендов обуви, среди которых Garamond и Miss F

В России появились более 200 новых турецких брендов обуви, которые ранее не присутствовали на отечественном рынке. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на ретейлер Wildberries.

Согласно материалу, россиянам стали доступны сотни новых марок, среди которых, например, Garamond, Miss F, Travel soft, Art Bella и Butigo, а также Balloon-s, I cool и Yellow Kids. Вдобавок на указанном маркетплейсе будет представлена продукцию компаний, которые продавались в стране до санкций, а именно, Polaris, Lumberjack и Kinetix.

Известно, что спортивная и повседневная обувь для детей и взрослых относится к сегменту масс-маркета со средним чеком от 1500 до 3000 рублей. Пул новых брендов полностью отвечает потребностям россиян в недорогой, но качественного обуви, подчеркнули в Wildberries и отметили, что поставки товаров осуществляются напрямую через официальное представительство.

«С уходом международных брендов интерес к российскому рынку продолжает расти — в первую очередь со стороны производителей из Турции и КНР», — заявили в заключение сотрудники пресс-службы и добавили, что подлинность продукции подтверждена в соответствии с требованиями цифровой маркировки.

В мае появилась информация о начале переговоров России и Турции по вопросу замещений ушедших с отечественного рынка западных брендов. Турецким организациям было предложено ознакомиться с площадками в лучших торговых центрах Москвы и регионов. Это необходимо для того, чтобы занять вакантные торговые точки, общая площадь которых составляет три миллиона квадратных метров.