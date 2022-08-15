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На Украине пересмотрели приоритеты госбюджета

Минфин Украины заявил, что бюджет будет очень жестким

Фото: РИА Новости

Правительство Украины собирается пересмотреть приоритеты госбюджета на 2023 год, в нем не останется сфер, которые не будут затронуты. Об этом сообщил министр финансов Украины Сергей Марченко в интервью «РБК-Украина».

По его словам, все расходы бюджета будут пересмотрены и оптимизированы. Министр также заявил, что госбюджет на 2023 год будет чрезвычайно сложный, ведь его макропоказатели сложно объективно оценить из-за недостатка данных.

«Бюджет будет чрезвычайно жестким. Это бюджет возможностей в условиях войны. Но при этом есть надежда, что мы сможем его профинансировать. Ключевая задача — нахождение средств, в том числе с помощью наших партнеров, чтобы профинансировать дефицит бюджета», — уточнил он.

При этом Марченко добавил, что бюджет будет достаточно простым, потому что потребуется профинансировать только пенсии, зарплаты медикам, педагогам, а также социальную защиту граждан, выплаты внутренне перемещенным лицам и выделить средства на военную кампанию и армию.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин назвал Украину банкротом, обвинив страну в неспособности выполнять социальные обязательства перед населением. Также он заявил, что украинские власти не смогут выполнять социальные обязательства перед населением «без помощи Вашингтона». «Финансовую самостоятельность Украина потеряла», — утверждает спикер Госдумы.

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Татьяна Антоненко
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