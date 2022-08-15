Власти Запорожья указали на опасность демилитаризации ЗАЭС

В запорожской администрации предложили создать структуру по мониторингу ситуации с ЗАЭС

Для обеспечения безопасности на территории Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) требуется именно режим тишины, а не демилитаризация, так как в случае демилитаризации АЭС будет беззащитна и может быть обстреляна. Об этом сообщил ТАСС представитель главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.

Также власти Запорожской области заявили о необходимости создания общественной структуры по мониторингу ситуации с АЭС, а при нарушении режима тишины и обстрелах требовать введения санкций.

«Нам не нужны миротворцы, посредники. Мы, запорожцы, на родной земле. Я как член ВГА, как представитель гражданского общества освобожденной территории Запорожской области готов помочь в организации жителей Энергодара и прилегающих населенных пунктов, чтобы четко иметь возможность фиксировать, откуда был осуществлен обстрел», — уточнил Рогов.

Представитель администрации отметил, что с радостью предложил бы эти функции ООН, но, по его словам, организация дискредитирует себя в вопросе проблем вокруг атомной станции.

Ранее Рогов предложил объявить режим тишины вокруг Запорожской АЭС. Такие действия, по его мнению, смогут «отрезвить» Вооруженные силы Украины (ВСУ), шантажирующие весь мир «угрозой ядерной катастрофы».