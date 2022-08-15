Появились подробности отравления москвичей неизвестным веществом в пятиэтажке

Концентрация углекислого газа в доме, где отравились москвичи, превышала норму в 14 раз

В пятиэтажке на юго-востоке Москвы, где трое жителей отравились неизвестным веществом, концентрация углекислого газа превышала норму. Подробности стали известны источнику РИА Новости.

«Предварительно, зафиксировано превышение CO2 в 14 раз», — сказал собеседник агентства.

Об инциденте на юго-востоке Москвы стало известно 14 августа. Три москвича обратились за помощью медиков из-за отравления дома неизвестным веществом, двух пострадавших госпитализировали. Все они — члены одной семьи.

Врачи поставили пострадавшим предварительный диагноз — отравление угарным газом. В комплексе городского хозяйства Москвы исключили версию, согласно которой причиной отравления москвичей стал сетевой газ.