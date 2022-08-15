Назван предварительный диагноз отравившихся неизвестным веществом москвичей

РЕН ТВ: медики поставили отравившимся москвичам диагноз «отравление угарным газом»

Медики поставили предварительный диагноз москвичам, которые отравились неизвестным веществом в многоэтажке на улице 40 лет Октября. Об этом стало известно РЕН ТВ.

По данным телеканала, врачи поставили пострадавшим диагноз «отравление угарным газом». Из дома в Москве, где они жили, эвакуировали 40 жильцов.

Об инциденте на юго-востоке Москвы стало известно 14 августа. Тогда три человека обратились за помощью медиков из-за отравления неизвестным веществом.

Врачи госпитализировали двух россиянок — они находятся в состоянии средней степени тяжести. Впоследствии в Комплексе городского хозяйства Москвы исключили версию, согласно которой причиной отравления москвичей стал сетевой газ.