Зеленский уволил начальников управлений СБУ

Президент Украины Зеленский уволил глав СБУ Киевской, Львовской и Тернопольской областей

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указы об увольнении глав трех управлений Службы безопасности Украины (СБУ). Соответствующие документы опубликованы на сайте президента.

«Уволить Зайца Сергея Сергеевича с должности начальника главного управления Службы безопасности Украины в Киеве и Киевской области», — говорится в тексте одного из указов.

Двумя другими указами лидер страны уволил Артема Бондаренко с должности начальника управления ведомства во Львовской области, а Юрия Борейчука — с должности главы СБУ в Тернопольской области.

Причины увольнения не названы.

В середине июля Зеленский уволил главу СБУ Ивана Баканова и генерального прокурора Ирину Венедиктову.