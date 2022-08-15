Врач назвала причины резкого похудения Екатерины Варнавы

Диетолог Гавашели назвала ограничения в еде причиной резкого похудения Екатерины Варнавы

Диетолог Лия Гавашели назвала причины резкого похудения бывшей звезды Comedy Woman Екатерины Варнавы. На эту тему она высказалась в интервью для журнала «Семь дней».

По мнению врача, 37-летняя знаменитость сбросила вес из-за ограничений в еде, и это может негативно сказаться на ее здоровье. Медик подчеркнула, что на данный момент наблюдает у телеведущей дефицит массы тела, что доктора расценивают как нарушение обмена веществ.

«Когда у женщины мало жира, у нее прослеживается нехватка эстрогенов — страдает женское здоровье (...) По всей видимости, Катя отдает дань моде. Возможно, она сидит на диете, использует какие-то средства для похудения», — уточнила Гавашели в беседе с изданием.

В июле Екатерина Варнава обеспокоила фанатов чрезмерной худобой на новом видео. Телезвезда поделилась роликом, на котором она предстала перед камерой в мини-платье с глубоким декольте белого цвета и черных кожаных сапогах. «Перебор с худобой. Может я в моде не разбираюсь, но вам не идет», — написал ей один из поклонников в комментариях.