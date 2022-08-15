Пушков назвал предстоящую зиму важным тестом для Германии

Сенатор Пушков заявил, что предстоящая зима станет важным тестом для властей Германии

Член комитета Совета Федерации России Алексей Пушков в своем Telegram-канале заявил, что зима станет важным тестом для Германии.

По его словам, прогнозы немецких экспертов на случай прекращения поставок газа из России очень мрачные, несмотря на официальные заявления властей ФРГ.

«Власти Германии утверждают, что страна сможет пережить зиму даже в случае полного прекращения поставок газа из России. Так ли это, покажет только зима. И насколько пережить — тоже вопрос», — написал сенатор.

В начале августа запасы газа в хранилищах ФРГ возросли до 70 процентов. По словам Федерального сетевого агентства ФРГ, при сохранении такого уровня Германия сможет сформировать запасы в 95 процентов заполненности хранилищ только с введением дополнительных мер.

